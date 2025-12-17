Суд обязала школу в Дятьково заплатить пострадавшей на перемене ученице

Суд обязала школу в Дятького заплатить 150 тысяч рублей ученице, сломавшей ногу на перемене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница города Дятьково. Её 12-летняя дочь в школе № 5 на перемене сломала ногу.

В ведомстве установили, что инцидент произошёл из-за ненадлежащего надзора за обучающимися в учебном заведении. Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда.

Высшая инстанция обязала школу заплатить ученице 150 тысяч рублей и возместить расходы на лечение. Решение не вступило в законную силу.