Суд обязала школу в Дятьково заплатить пострадавшей на перемене ученице

2025, 17 декабря 14:21
Суд обязала школу в Дятьково заплатить пострадавшей на перемене ученице
Суд обязала школу в Дятького заплатить 150 тысяч рублей ученице, сломавшей ногу на перемене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница города Дятьково. Её 12-летняя дочь в школе № 5 на перемене сломала ногу. 

В ведомстве установили, что инцидент произошёл из-за ненадлежащего надзора за обучающимися в учебном заведении. Прокурор обратился в суд с иском о компенсации  морального вреда. 

Высшая инстанция обязала школу заплатить ученице 150 тысяч рублей и возместить расходы на лечение. Решение не вступило в законную силу.

