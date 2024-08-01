Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в Брянске

Девочка и мужчина получили травмы при столкновении двух автомобилей на перекрёстке в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Бежицком районе Брянска на улице Петровской произошла авария. 40-летний водитель Renault Duster на перекрестке не пропустил Ford Focus. 35-летний водитель ехал по главной дороге. От удара Renault перевернулся.

Девятилетнюю пассажирку Ford с сотрясением головного мозга и ушибом отвезли в больницу. Водитель Renault получил ушибы поясничного отдела позвоночника и грудины. Ему назначили лечение.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.