Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в посёлке Локоть
Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на перекрёстке в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В районе дома №49 по улице Дзержинского в посёлке Локоть Брасовского района 22 сентября произошло ДТП. 66-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на перекресток со второстепенной дороги При повороте налево он не пропустил Lada Kalina.
Водитель «ВАЗ» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
