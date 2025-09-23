Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в посёлке Локоть

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на перекрёстке в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В районе дома №49 по улице Дзержинского в посёлке Локоть Брасовского района 22 сентября произошло ДТП. 66-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на перекресток со второстепенной дороги При повороте налево он не пропустил Lada Kalina.

Водитель «ВАЗ» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.