Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянском утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ещё одну атаку на Брянщину пресекли военные в понедельник, 19 февраля. В это раз два беспилотных летательных аппарата самолетного типа заметили над областным центром. Система противовоздушной обороны сбила нарушителей.

Люди на происшествия не пострадали. Разрушений при падении обломков также нет.

«Оперативные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.