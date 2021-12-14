Два брянца потеряли около 700 тысяч рублей на сетевых торгах

Одной из жертв мошенников — 75 лет.

В полицию обратился 29-летний житель города Сельцо. Он сообщил, что перевёл на неизвестные счета 642 тысячи рублей. Выяснилось, что в сети мужчина нашёл сайт для заработка на торгах. Однако выручки не получил, а деньги пропали.

В аналогичную ситуацию попал и 75-летний житель областного центра. Он успел перевести злоумышленникам 23 тысячи рублей.