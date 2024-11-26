Два человека погибли на пожаре в Брянске
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре. Вечером 22 ноября загорелась квартира многоэтажного дома по проспекту Московскому в областном центре. Спасатели обнаружили в помещении тела пожилой женщины и её взрослого внука. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели.
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