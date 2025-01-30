Два человека погибли на пожаре в Злынковском районе

Два человека погибли утром на пожаре в жилом доме в Злынковском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранним утром 30 января в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре Злынковском районе. В посёлке Большие Щербиничи на улице Южная загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили в доме тела двух человек. Огонь потушили. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.