Два человека погибли на трассе в Климовском районе

На трассе в Климовском районе два пассажира погибли после столкновения легковушки с деревом. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла 6 ноября около двух часов ночи на 9 км автодороги регионального значения «Чуровичи-Хоромное-Раковка» в Климовском районе. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061» при выезде с опасного поворота потерял управление. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и 19-летний пассажир госпитализированы с множественными переломами. А два 20-летних пассажира от полученных травм погибли на месте.

У водителя установили алкогольное опьянение. Также инспекторы выяснили, что у мужчины нет водительского удостоверения. А автомобиль «ВАЗ-21061» снят с учёта в сентябре 2022 года.