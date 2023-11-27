Два человека погибли в аварии на брянской трассе

Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 366 км федеральной автомобильной дороги М3 «Украина» в Брянском районе. 20-летний водитель на Renault Logan выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с Renault Duster. 61-летний водитель Renault Logan и его 32-летний пассажир погибли на месте. А 38-летний пассажир Logan с переломами костей лицевого скелета, рёбер и руки попал в травматологическое отделение больницы. Госпитализировали и водителя Renault Duster с переломами ребер и ключицы.

Инспекторы выяснили, что погибший 20-летний водитель получил права в этом году. менее года назад. Полиция проводит проверку по факту аварии.