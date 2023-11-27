Два человека погибли в аварии на брянской трассе
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла на 366 км федеральной автомобильной дороги М3 «Украина» в Брянском районе. 20-летний водитель на Renault Logan выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с Renault Duster. 61-летний водитель Renault Logan и его 32-летний пассажир погибли на месте. А 38-летний пассажир Logan с переломами костей лицевого скелета, рёбер и руки попал в травматологическое отделение больницы. Госпитализировали и водителя Renault Duster с переломами ребер и ключицы.
Инспекторы выяснили, что погибший 20-летний водитель получил права в этом году. менее года назад. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – 16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо». Нужен результат – Любые спортивные соревнования – это проверка каждого на физическую