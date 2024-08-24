Два человека погибли в аварии на трассе в Почепском районе

Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 64 километре автодороге федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 62-летний водитель за рулём Chevrolet Lacetti при завершении обгона создал помеху фуре Man с полуприцепом. 30-летний водитель грузовика применил экстренное торможение для предотвращения ДТП, но не справился с управление. Фура выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta». После удара грузовик и отечественная легковушка съехали в кювет.

40-летний водитель Lada Granta и его 70-летний пассажир погибли на месте аварии.

На автомобилиста из Chevrolet инспекторы возбудили дело об административном правонарушении. По факту аварии полиция проводит проверку.