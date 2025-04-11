Два человека погибли в аварии в Климовском районе

Два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком на трассе в Климовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Климовском районе 10 апреля произошла смертельная авария. На 29 км автомобильной дороги регионального значения «Климово – Стародуб» 70-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA GRANTA. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «КАМАЗ».

Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пожилой водитель LADA от полученных травм умер в больнице.