Два человека погибли в ДТП с фурой на брянской трассе

Личность одного из них пока не установлена.

Два человека погибли в результате ДТП в Суземском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, авария произошла 3 марта около 19.15 на 16-м километре дороги Суземка – Украина.

60-летний водитель Audi 80 ехал от Суземки в сторону Севска. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в полуприцеп большегруза DAF. От удара Audi отбросило в кювет, после чего машина перевернулась.

Водитель иномарки и пассажир, чья личность пока не установлена, погибли на месте.