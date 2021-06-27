Два человека погибли в ДТП с фурой в Севском районе

Водитель «Лады» врезался в стоявший на дороге большегруз.

Смертельная авария произошла около 27 июня около 2.00 на 517-м километре дороги Москва – Киев в Севском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 54-летний водитель «Лады-212140» врезался в Mercedes Benz с полуприцепом, стоявший на проезжей части с включенными габаритными огнями и аварийной сигнализацией.

Водитель и 28-летний пассажир «Лады» погибли на месте. Состояние водителей в момент аварии определит медицинская экспертиза.