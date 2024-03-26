Два человека получили травмы в ДТП в Новозыбковском районе
Два человека получили травмы в ДТП в Новозыбковском районе
Водитель и пассажирка получили травмы головы, перевернувшись на машине на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 7 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Климово» в Новозыбковском районе произошла авария. 57-летний водитель не справился с управлением Mazda 626. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.
57-летняя пассажирка получила травму головы и сотрясение мозга. Её доставили в больницу. Водитель ушиб лоб. Госпитализация ему не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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