Два человека получили травмы в ДТП в Новозыбковском районе

Водитель и пассажирка получили травмы головы, перевернувшись на машине на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 7 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Климово» в Новозыбковском районе произошла авария. 57-летний водитель не справился с управлением Mazda 626. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

57-летняя пассажирка получила травму головы и сотрясение мозга. Её доставили в больницу. Водитель ушиб лоб. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.