Два человека попали в больницу после аварии в Брянском районе

Девушка и мужчина с переломами и травмой головы госпитализированы после ДТП на брянской трассе.

Авария произошла на 4 км автодороги «Сельцо-Домашово» в Брянском районе. По информации ГИБДД, 21-летняя девушка-водитель на Chevrolet Lacetti при обгоне не убедилась в безопасности. На встречной полосе иномарка столкнулась с «ВАЗ-21213».

Девушка-водитель получила черепно-мозговую травму и сломала бедро. 62-летний водитель отечественного

автомобиля также травмировал голову и сломал ногу. Автомобилистов отвезли в больницу.