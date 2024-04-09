Два человека пострадали на пожаре в Дятьково

Два человека пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Дятьково. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице Киевская в двухэтажном доме загорелась квартира. Тушили огонь пять пожарных автоцистерн.

На пожаре пострадали два человека. Причину возгорания выясняют эксперты.