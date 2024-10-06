Два человека пострадали в аварии на брянской трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбковском районе на 182 км федеральной автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Р. Беларусь» произошла авария. 54-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Toyota при повороте налево не пропустила «Лада-111730». 20-летний молодой человек ехал прямо.

При столкновении водитель и 21-летняя пассажирка отечественной легковушки сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой попали в больницу. Полиции проводит проверку по факту аварии.