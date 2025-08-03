Два человека пострадали в аварии с пьяным водителем на брянской трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 21 августа в Дубровском районе на 203-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь». 52-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA. Машина задела ограждение справа и слева дороги, а потом съехала в кювет.

Водитель оказался нетрезв. По предварительной версии, мужчина заснул за рулём. 33-х и 52-летние пассажиры получили травмы. После оказания помощи в больнице обоих отпустили домой на амбулаторное лечение.

На водителя автомобиля инспекторы составили два административных материала. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.