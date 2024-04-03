Два человека пострадали в аварии в Клинцах

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Клинцах. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Орджоникидзе в Клинцах. 57-летний водитель за рулём Chevrolet Klan при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил Ford Mondeo. 34-летний автомобилист имел преимущество в движении.

Водитель Chevrolet и его 60-летняя пассажирка получили травмы живота и попали в больницу. А водитель автомобиля Ford оказался нетрезв. По факту аварии полиция проводит проверка.