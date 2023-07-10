Два человека пострадали в ДТП на брянской трассе

Два человека получили травмы в ДТП с неисправной иномаркой на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 131 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе произошла авария.

29-летний водитель потерял управление автомобилем Audi A6. У машины заклинила рулевая рейка. Иномарка врезалась в остановившийся перед перекрестком Hyundai I40. Последний от удара отбросило на боковое ограждение.

Водитель Audi с диагнозом с переломами был госпитализирован. Также в больницу с травмой головы попал 37-летний пассажир Hyundai.