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Подъезды в многоэтажке в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 07 сентября 09:34
Подъезды в многоэтажке в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Источник фото

Подъезды в многоэтажке в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

В прокуратуру Володарского района города Брянска обратились жильцы многоквартирного дома № 23 по улице Афанасьева. Они пожаловались на ненадлежащее содержании общедомового имущества. 

Проверяющие выяснили, что в подъездах на стенах повреждён штукатурный слой, а деревянные лестничные марши требуют покраски. Управляющая организация более 10 лет не проводила ремонт. 

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. После этого управляющая компания отремонтировала подъезды в многоэтажке.

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