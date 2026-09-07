Подъезды в многоэтажке в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 07 сентября 09:34

Подъезды в многоэтажке в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру Володарского района города Брянска обратились жильцы многоквартирного дома № 23 по улице Афанасьева. Они пожаловались на ненадлежащее содержании общедомового имущества.

Проверяющие выяснили, что в подъездах на стенах повреждён штукатурный слой, а деревянные лестничные марши требуют покраски. Управляющая организация более 10 лет не проводила ремонт.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. После этого управляющая компания отремонтировала подъезды в многоэтажке.