Подъезды в многоэтажке в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуру Володарского района города Брянска обратились жильцы многоквартирного дома № 23 по улице Афанасьева. Они пожаловались на ненадлежащее содержании общедомового имущества.
Проверяющие выяснили, что в подъездах на стенах повреждён штукатурный слой, а деревянные лестничные марши требуют покраски. Управляющая организация более 10 лет не проводила ремонт.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. После этого управляющая компания отремонтировала подъезды в многоэтажке.