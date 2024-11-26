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Два человека пострадали в ДТП в посёлке Локоть

2024, 26 ноября 14:34 Происшествия
Два человека пострадали в ДТП в посёлке Локоть
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Два человека пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

В Брасовском районе в посёлке Локоть на улице Островского произошла авария. 42-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ-2824N» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21140».

37-летний мужчина и 46-летняя женщина из «ВАЗа» получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

На водителя грузовика инспекторы составили два административных материала. На 50-летнего водителя автомобиля «ВАЗ» возбудили административное расследование за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

 

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