Два человека ранены в ДТП под Дятьково

В Дятьковском районе столкнулись две легковые иномарки.

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла 23 ноября около 17.45 на 8-м километре дороги Дятьково – Бытошь – Будочка в Дятьковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 68-летний водитель Renault LOGAN, двигаясь от поселка Ивот в сторону Дятьково, выехал на встречную полосу и протаранил Great Wall Deer под управлением 43-летнего водителя.

Водителя Great Wall Deer госпитализировали с закрытым компрессионным переломом поясничного позвонка. Его 43-летнюю пассажирку доставили в больницу с закрытым компрессионным переломом поясничных позвонков и ушибом левого предплечья.