Два дома сгорели в Карачевском районе

Два жилых дома сгорели в брянском посёлке в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Карачевском районе. В посёлке Слобода на улице Лоскутова загорелись два частных жилых дома.

На происшествие прибыли пять отделений на пожарных автоцистернах. Они больше часа тушили огонь.

На пожаре люди не пострадали. Причину пожара выяснят эксперты.