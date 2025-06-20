Два факта продажи алкоголя подросткам пресекли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Фокинском районе Брянска инспекторы по делам несовершеннолетних выявили факт продажи алкоголя подростку в розничном магазине. 61-летний продавец не поинтересовался возрастом покупателя, перед тем как продать спиртное. Полицейские составили на мужчину протокол об административном правонарушении.

Аналогичная ситуация произошла в Советском районе областного центра. 62-летняя продавец в продуктовом магазине продала спиртосодержащие напитки подростку, не удостоверившись в его совершеннолетии. При этом женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичное нарушение закона. В отношении неё полицейские возбудили уже уголовное дело.