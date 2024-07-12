Два грабежа раскрыли правоохранители в Брянске

Подозреваемого в двух грабежах из магазинов раскрыли правоохранители в Брянске. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию с разницей в 20 минут поступило два сигнала о хищениях из магазинов самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Так, злоумышленник вынес под курткой две бутылки алкоголя, стоимостью 11 тысяч рублей, из торговой точки на улице Камозина. Заметившего нарушение сотрудника грабитель оттолкнул.

Затем он наведался в магазин в Московском микрорайоне и забрал бутылку спиртного почти за 4000 рублей. Убегая мужчина ударил кулаком работника, преградившего ему дорогу.

Полицейские задержали ранее судимого 22-летнего брянца. Он рассказал, что «элитное» спиртное похищал для продажи случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».