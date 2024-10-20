Два грузовика столкнулись на трассе в Почепском районе

Мужчина пострадал при столкновении двух грузовиков на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на трассе произошла авария. 41-летний водитель грузовика «ГАЗ», чтобы избежать столкновения со снизившим скорость автомобилем, выехал на встречную полосу. «ГАЗ» врезался в «УРАЛ», который поворачивал налево.

41-летний водитель с травмами попал в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.