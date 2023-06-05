Два мальчика попали в больницу после ДТП в Новозыбковском районе

12-летний байкер и его пассажир попали в больницу с переломами после аварии в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Новозыбковской в селе Займешево Новозыбковского района произошло ДТП. 12-летний мальчик на мотоцикле «Минск» при повороте налево не пропустил Ford Fiesta.

Юный байкер сломал руку, а его 12-летний пассажир – ногу. Оба попали в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.