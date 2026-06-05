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ДТП

Пожилой водитель пострадал в ДТП на брянской трассе

2026, 05 июня 10:17
Пожилой водитель пострадал в ДТП на брянской трассе
Источник фото

Пожилой водитель пострадал в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Вечером 3 июня на 34-м км автодороги федерального значения «Брянск-Новозыбков граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 65-летний водитель за рулём автомобиля Lada съехал в кювет.

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. Предварительной причиной ДТП стало хроническое неврологическое заболевание у водителя.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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