Пожилой водитель пострадал в ДТП на брянской трассе

2026, 05 июня 10:17

Пожилой водитель пострадал в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 3 июня на 34-м км автодороги федерального значения «Брянск-Новозыбков граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 65-летний водитель за рулём автомобиля Lada съехал в кювет.

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. Предварительной причиной ДТП стало хроническое неврологическое заболевание у водителя.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.