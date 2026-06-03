Врио губернатора Брянской области и замминистра культуры РФ посетили «Дулаг-142»

2026, 03 июня 14:47

Врио губернатора Брянской области и замминистра культуры РФ посетили территорию лагеря «Дулаг-142». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

2 июня первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин посетил Брянскую область. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Егором Ковальчуком они посетили территорию бывшего фашистского лагеря «Дулаг-142». В рамках проекта «Без срока давности» на его месте появится музейно-мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида. Реализацию проекта планируют осуществить до 2028 года.

В выездном совещании приняли участие руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук Елена Малышева, руководитель Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова и советник Министра культуры Российской Федерации Павел Карташев.

Участники мероприятия обсудили реализацию проекта. Они также прошли по маршруту, по которому будут проводить экскурсии.

«Дулаги по всей стране как места, созданные для уничтожения людей, по человеконенавистнической позиции опережали концлагеря. По количеству людей, умерщвленных здесь в течение суток, это больше, чем Бухенвальд. Важно, чтобы музей показывал историческую правду о геноциде, и как никогда это важно сегодня, когда в соседней стране возродился фашизм», — подчеркнул врио губернатора Брянской области.