Водитель без прав сбил девушку на переходе в Брянске и скрылся

2026, 04 июня 18:08

Водитель без прав сбил девушку на переходе в Брянске и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне вечером в районе дома №25 по улице Костычева в Брянске произошла авария. 21-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet сбил 29-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Водительского удостоверения на право управления транспортными средствами у него не было. На нарушителя инспекторы составили четыре административных материала.