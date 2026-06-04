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ДТП

Водитель без прав сбил девушку на переходе в Брянске и скрылся

2026, 04 июня 18:08
Водитель без прав сбил девушку на переходе в Брянске и скрылся
Источник фото

Водитель без прав сбил девушку на переходе в Брянске и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

 

Накануне вечером в районе дома №25 по улице Костычева в Брянске произошла авария.  21-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet сбил 29-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. 

Мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Водительского удостоверения на право управления транспортными средствами у него не было. На нарушителя инспекторы составили четыре административных материала. 

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