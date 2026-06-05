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Пожары

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Жуковском округе

2026, 05 июня 08:01
Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Жуковском округе
Источник фото

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Жуковском округе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Утром 4 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Жуковском муниципальном округе. В посёлке Ржаница на улице Полевая загорелся жилой дом и надворные постройки.

На вызов прибыли четыре единицы пожарной техники. Спасатели больше получаса боролись с возгоранием.

В огне погиб мужчина. Женщина получила ожоги. Её доставили в больницу.

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

 

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