Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Жуковском округе

2026, 05 июня 08:01

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Жуковском округе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 4 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Жуковском муниципальном округе. В посёлке Ржаница на улице Полевая загорелся жилой дом и надворные постройки.

На вызов прибыли четыре единицы пожарной техники. Спасатели больше получаса боролись с возгоранием.

В огне погиб мужчина. Женщина получила ожоги. Её доставили в больницу.

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.