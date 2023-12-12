Два мужчины пострадали в ДТП на брянской трассе

Два пассажира микроавтобуса попали в больницу после ДТП на трассе в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 15 км автодороги «Погар-Стародуб» в Погарском районе. 40-летний водитель на «ГАЗ Соболь» ехал по обочине и не справился с управлением.

Микроавтобус съехал в правый кювет и врезался в дерево. 58-летний и 48-летний пассажиры с травмами попали в больницу.

На водителя инспекторы составили административные материалы за отсутствие путевого листа, непристегнутые ремни безопасности, а также перевозку большего количества пассажиров, чем предусмотрено конструкцией машины.Также он не прошёл предрейсовый медицинский осмотр и контроль технического состояния машины. По факту аварии полиция проводит проверку.