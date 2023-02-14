Два мужчины пострадали в ДТП на брянской трассе

Два пассажира пострадали в аварии на трассе в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на 38 км автодороги «Стародуб-Климово» в Климовском районе. 34-летний водитель за рулём Kia Ceed не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет. 31-летний и 41-летний пассажиры легковушки попали в больницу с травмами.

Полиция проводит проверку.