Два пенсионера госпитализированы после ДТП на брянской трассе

Два пенсионера получили тяжёлые травмы в аварии с нетрезвым водителем на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 486 км автодороги М3 «Украина» в Севском районе. 35-летний водитель на Kia Sportage уснул за рулём. Иномарка врезалась в впереди движущийся «ВАЗ-21074». 72-летний водитель отечественной легковушки и его 67-летняя пассажирка с тяжелыми травмами попали в больницу.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у водителя Kia в крови опьяняющих веществ. Полиция проводит проверку.