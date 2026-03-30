Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и машины. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 29 марта на 10-м км автодороги «Комаричи -Севск» в Комаричском районе произошла авария. 18–летний парень за рулём мотоцикла YD250-4 без государственного регистрационного знака выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «УАЗ».
Юный байкер и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.