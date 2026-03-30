Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и машины

2026, 30 марта 10:36
Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и машины
Источник фото

Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и машины. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 29 марта на 10-м км автодороги «Комаричи -Севск» в Комаричском районе произошла авария. 18–летний парень за рулём мотоцикла YD250-4 без государственного регистрационного знака выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «УАЗ».  

Юный байкер и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. 

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14654) брянск (6880) ДТП (2705) ГИБДД (2246) прокуратура (2065) уголовное дело (2027) Александр Богомаз (1935) суд (1787) авария (1647) мчс (1512) коронавирус (1272) умвд (1054)