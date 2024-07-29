Два подростка пострадали в аварии на брянской трассе

Два подростка попали в больницу после аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 6 км автодороги «Сельцо-Косилово» в Дятьковском районе произошла авария. 16-летний водитель на мопеде KSM на перекрёстке столкнулся с автомобилю Daewoo Nexia. 34-летняя женщина-водителя ехала прямо по главной дороге.
Юный байкер с сотрясением головного мозга, рваной раной носа, ушибами и ссадинами попал в больницу. Туда же с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом ноги госпитализировали 16-летнего пассажира. Оба мальчика были без мотошлемов и специальной экипировки.
Инспекторы выяснили, что прав у юного водителя нет. На него завели дело об административном правонарушении по трём статьям. На родителей подростка также возбудили дело за ненадлежащее воспитание.
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