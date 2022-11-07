Два подростка пострадали в аварии в Погарском районе

19-летний байкер и два подростка получили травмы в ДТП на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 2 км автодороги «Березовка-Пролетарский-Юдиново». 15-летний водитель мопеда ORION не соблюдал дистанцию. Двухколёсный транспорт столкнулся с двигающимся впереди мопедом Gepard под управлением 19-летнего юноши.

15-летний водитель и его 15-летняя пассажирка серьезных травм не получили. Их отпустили домой с назначением лечения. А 19-летний водитель мопеда с переломом костей таза и ушибом ноги госпитализирован.

Инспекторы выяснили, что оба юных байкера водительское удостоверение не получали. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.