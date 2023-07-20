Два ребенка пострадали в аварии в Брянске

11-летний велосипедист и его семилетний пассажир попали в больницу после ДТП в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска. 21-летний водитель на Mazda столкнулся с велосипедом марки Stels Navigator. 11-летний велосипедист переезжал дорогу. Подросток с переломами, ушибами и травмой головы попал в больницу. Его семилетний пассажир также госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Инспекторы составили на автомобилиста протокол за тонировку. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.