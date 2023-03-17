Два «валютчика» из Брянска отправились в колонию

Двух незаконных банкиров из Брянска суд отправил в колонию за обмен валюты на 18 млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказались 53-летний и 32-летний мужчины.

С марта 2010 года по апрель 2020 года сообщники покупали и продавали гражданам наличную иностранную валюту без специального разрешения. Деньги они хранили в автомобиле. Фигуранты получили прибыль на сумму свыше 18 млн рублей.

Суд приговорил виновных к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей и 2 годам 8 месяцам лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей соответственно. Решение не вступило в законную силу.