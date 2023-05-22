Два водителя погибли в ДТП на брянской трассе

Два водителя погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Карачевском районе. Об этом рассказали в региональном ГИБДД,

На 101 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошло ДТП. 26-летний водитель на Volkswagen Caravelle выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовым фургоном.

Водитель легковушки и 43-летний автомобилист из фургона погибли на месте. 45-летний пассажир Volkswagen госпитализирован.

Полиция проводит проверку.