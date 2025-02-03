Две девочки-подростка пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госинспекции.

В Выгоничском районе на 25 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 34-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля Toyota Corolla. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

17-летняя пассажирка попала в больницу с травмами. 13-летнюю девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.