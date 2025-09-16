Две девушки пострадали в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 15 сентября на 9-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью» в Брянском районе произошла авария. 27-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Megane при повороте налево на перекрёстке столкнулся с автомобилем Toyota Carin. 23-летний водитель ехал прямо. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал проезд на запрещающий сигнал дополнительной секции «поворот налево» светофора.

25-летняя пассажирка Renault и 29-летняя пассажирка Toyota получили травмы. Их госпитализировали.