Две девушки ранены в ДТП с такси в Брянске

В аварию попала машина «Яндекс. Такси».

Два человека получили травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска. Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 5 апреля около 16.40 у дома № 61 по улице Дуки.

32-летний водитель «Лады Ларгус», машины «Яндекс. Такси» поворачивал с улицы 7-я Линия налево, на улицу Дуки, и врезался в BMW 520 под управлением 31-летней женщины-водителя, которая ехала по Дуки в сторону улицы Малыгина.

В результате аварии пострадали две пассажирки такси. У 25-летней девушки – ушиб мягких тканей лица. У 19-летней пассажирки – ушибы мягких тканей головы и правой кисти.

По результатам медицинского освидетельствования, в момент ДТП водители были трезвыми.