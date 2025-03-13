Две фуры столкнулись на брянской трассе

Две фуры столкнулись на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на 91 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 47-летний водитель грузового автомобиля SITRAK с прицепом не учёл дистанцию и врезался в двигавшийся впереди MAN с полуприцепом. 45-летний водитель фуры поворачивал налево.

Автомобилист из SITRAK C7H MAX с травмами попал в больницу. Инспекторы составили на мужчину административный материал. По факту аварии правоохранители проводят проверку.