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Две иномарки столкнулись на брянской трассе

2024, 05 апреля 10:05 Происшествия
Две иномарки столкнулись на брянской трассе
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Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок на трассе в  Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 82 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 44-летняя женщина-водитель за рулём Ford Fiesta разворачивалась на запрещённом для этого манёвра участке дороги. Иномарка столкнулась с Toyota Carina. 57-летний водитель ехал в попутном направлении.

Травмы получил автомобилист из Toyota. Госпитализация ему не потребовалась. По факту аварии полиция проводит проверку.

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