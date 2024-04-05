Две иномарки столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 82 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 44-летняя женщина-водитель за рулём Ford Fiesta разворачивалась на запрещённом для этого манёвра участке дороги. Иномарка столкнулась с Toyota Carina. 57-летний водитель ехал в попутном направлении.

Травмы получил автомобилист из Toyota. Госпитализация ему не потребовалась. По факту аварии полиция проводит проверку.