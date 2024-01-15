Две иномарки столкнулись на перекрёстке в Брянске
Женщина пострадала при столкновении двух иномарок на перекрёстке в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
Авария произошла на проспекте Станке Димитрова в Брянске. 31-летняя женщина-водитель за рулём BMW Х1 проехала на запрещающий сигнал светофора. Иномарка врезалась в Hyundai Getz. 26-летняя женщина разворачивалась с разрыва разделительной полосы.
Автомобилистка из Hyundai получила травмы головы. Госпитализация ей не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов