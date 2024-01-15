Две иномарки столкнулись на перекрёстке в Брянске

Женщина пострадала при столкновении двух иномарок на перекрёстке в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Станке Димитрова в Брянске. 31-летняя женщина-водитель за рулём BMW Х1 проехала на запрещающий сигнал светофора. Иномарка врезалась в Hyundai Getz. 26-летняя женщина разворачивалась с разрыва разделительной полосы.

Автомобилистка из Hyundai получила травмы головы. Госпитализация ей не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.