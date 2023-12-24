Две легковушки и автобус столкнулись на брянской трассе

Два человека получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 393 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 22-летний водитель на «Лада 217230» выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в автобус Fiat Ducato. От удара «Лада» отбросило на Hyundai Accent.

Водитель отечественной легковушки с ушибом головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом бедра попал в больницу. Его 20-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины. Госпитализация ей не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.