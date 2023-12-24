Две легковушки и автобус столкнулись на брянской трассе
Два человека получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 393 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 22-летний водитель на «Лада 217230» выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в автобус Fiat Ducato. От удара «Лада» отбросило на Hyundai Accent.
Водитель отечественной легковушки с ушибом головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом бедра попал в больницу. Его 20-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины. Госпитализация ей не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,
Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области
В преддверии Нового года на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция в городе Сафоново Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели профилактическое мероприятие. В рейде безопасности, организованном в рамках месячника «Внимание, переезд!«, который проходит на столичной магистрали с 20 ноября по 20 декабря, принял участие Дед Мороз. В ходе акции главный зимний волшебник поздравил