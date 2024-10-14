Две легковушки столкнулись на брянской трассе

Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на автомобильной дороге федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 22-летний водитель потерял контроль над автомобилем Kia Rio. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с Opel Zafira.

Водитель Kia Rio и 55-летняя пассажирка Opel с травмами попали в больницу. На женщину инспекторы составили административный протокол за непристёгнутый ремень безопасности. Также материалы сотрудники полиции составили на обоих водителей.

По факту аварии стражи порядка проводят проверку.