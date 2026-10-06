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ДТП

Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Клинцах в воскресенье

2026, 06 октября 11:31
Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Клинцах в воскресенье
Источник фото

Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Клинцах в воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 4 октября на улице Октябрьской в городе Клинцы произошло ДТП. 75‑летний мужчина за рулём автомобиля Lada на перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора. Легковушка столкнулась с Skoda Octavia.  23‑летний водитель ехать на зелёный свет.

Водитель иномарки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

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